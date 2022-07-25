Медики выяснили, что проблемы со зрением повышают риск деменции на 137%

Исследователи из центра медицинской информатики Пекинского университета обнаружили, что люди с невылечнными нарушениями зрения имели риск развития деменции на 137% выше, чем получившие лечение. Исследование опубликовано в Aging and Mental Health.

Авторы работы объединили в крупный метаанализ данные 16 исследований с участием 76 373 человек. Все они были опубликованы до апреля 2020 года. Они обнаружили, что люди с заболеваниями зрительной системы, не получившие должной терапии, имели повышенный риск когнитивных нарушений и деменции. При этом учитывались как люди, которые сообщили о симптомах самостоятельно, так и те, кому был поставлен диагноз. Для них вероятность когнитивных нарушений была на 137% выше по сравнению с людьми без проблем со зрением.

Результаты ученых подчеркивают важность регулярных офтальмологических осмотров для пожилых людей для обнаружения и устранения любых проблем со зрением на ранней стадии. Чтобы разобраться в причинах обнаруженной авторами корреляции, необходимы дополнительные исследования по изучению последствий лечения нарушений зрения, которые могут включать ношение очков или хирургическое вмешательство.