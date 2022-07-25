Российские ученые с помощью масс-спектрометров оценили пользу от озонирования воды

Ученые оценили эффективность озонирования для очистки воды в рыбном хозяйстве. Об этом сообщает Naked Science со ссылкой на статью в Science of the Total Environment.

«Хотя озонирование широко применяется в рыбных хозяйствах для очистки воды от нежелательных органических веществ, в нашей работе впервые детально исследовано влияние этого метода на качество воды и концентрации широкого спектра органических молекул», — говорит Александр Жеребкер из Сколковского института науки и технологий.

Авторы сделали это с помощью масс-спектрометрии сверхвысокого разрешения, которая идентифицирует химические вещества с помощью ионизации и последующего измерения соотношения массы иона к его заряду. Этот метод позволил выяснить, какие именно вещества разлагаются озоном, а какие нет. На основе этой информации рыбоводы могут понять, есть ли необходимость в озонировании воды именно их хозяйства, или же им необходимо прибегнуть к другим методам фильтрации.

Качеству воды вредят органические гуминоподобные соединения, с которыми связывают цветение водоема и размножение бактерий, что вредит рыбам. Повышенная концентрация озона также не идет на пользу живым существам. Поэтому авторы работы надеются, что их открытие поможет увеличить продуктивность рыбного хозяйства.