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Ученые из Гарварда выяснили, сколько времени в неделю нужно уделять спорту

Ученые из Гарварда показали, что 5-10 часов спорта в неделю снижают риск смерти до минимума

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Depositphotos

Исследователи из Гарвардской школы общественного здравоохранения имени Т. Чана в результате 30-летнего наблюдения за 100 тысячами участников выяснили, что минимальный риск смерти от любых причин имеют люди, занимающиеся физической активностью в 2-4 раза больше, чем рекомендуется. Исследование опубликовано в журнале Circulation.

Доказано, что регулярная физическая активность связана со снижением риска преждевременной смерти. Министерство здравоохранения США рекомендовало взрослым еженедельные умеренные нагрузки в течение хотя бы 150 минут или интенсивные в течение не менее 75 минут. Умеренную активность ученые определили как ходьбу, упражнения низкой интенсивности, тренировки с весами, интенсивная включает бег, плавание, езду на велосипеде и другие аэробные упражнения.

Авторы работы проанализировали данные, собранные в ходе начавшегося в 1988 году исследования 100 тысяч американцев. Участники исследования самостоятельно сообщали о времени и интенсивности физической активности за неделю. Из них 63% были женщинами, средний возраст составил 66 лет, а индекс массы тела (ИМТ) — 26 кг/м2. Ученые имели доступ к информации о болезнях участников и их родственников, а также употреблении сигарет и алкоголя.

По сравнению с людьми, которые не занимались спортом, у участников, которые уделяли умеренной активности 150-300 минут в неделю, риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний снизился на 22-25%, а риск смерти от всех причин — на 20-21%. Участники, которые еженедельно уделяли интенсивной активности 75-150 минут, понизили свой риск смерти из-за болезней сердца на 31%, а общий — на 19%.

Затем ученые сравнили группу тех, кто занимался минимально рекомендованное время с участниками, которые были активны в 2-4 раза дольше, чем рекомендовано. Риск смерти из-за болезней сердца был снижен еще на 28-38% у занимающихся умеренной активностью 300-600 минут в неделю, а общий — на 26-31%. Для тех, кто занимался интенсивной физической активностью в течение 150-300 минут в неделю, риск смерти от сердечных заболеваний снизился на 27-33%, а от всех причин — 21-23%. Кроме того, не было обнаружено никаких вредных последствий для здоровья сердечно-сосудистой системы, хотя предыдущие работы обнаружили доказательства того, что длительные высокоинтенсивные упражнения на выносливость (марафоны, триатлоны и велосипедные гонки на длинные дистанции) могут повышать риск фиброза миокарда и сердечной недостаточности.

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