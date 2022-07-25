Археологи обнаружили, что древние дети играли в лужах, оставленных гигантскими ленивцами

Находка археологов из Борнмутского университета показывает, что древние дети играли в лужах, оставленных гигантскими ленивцами, об этом сообщает Live Science со ссылкой на слова одного из исследователей Мэттью Беннетта.

По его словам, ученым удалось обнаружить более 30 следов человека, которые пересекают тропу гигантских ленивцев Nothrotheriops. Они были оставлено между 23 тыс. и 11 тыс. лет назад.

Отпечатки не были достаточно точными, однако ученым удалось сравнить сохранившиеся следы с современными данными о росте людей в то время, чтобы определить возраст человека, оставившего отпечатки. Так, следы принадлежат детям в возрасте от 5 до 8 лет.

По словам Беннета, каждый из следов гигантского наземного ленивца имеет длину почти 40 см, и глубину до 3 см. Со временем тропа ленивцев превратилась в лужу, и вскоре была затоптана детьми ледникового периода.

Ранее археологи обнаружили древнерусскую плетеную серебряную тесьму.