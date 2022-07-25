В Израиле обнаружили монету римской эпохи с изображением Луны

В Израиле обнаружили серебряную монету возрастом 1850 лет. Об этом сообщает Управление древностей Израиля.

Артефакт обнаружили в море у побережья Кармель в районе города Хайфа. «Монета была отчеканена при императоре Антонине Пие (138-161 гг. н. э.) в Александрии в Египте. На ее реверсе изображен символ знака зодиака Рак под портретом богини Луны. На монете отчеканена дата «Восьмой год», что соответствует восьмому году правления Антонина Пия (144-145 гг. н. э.)», — сообщают ученые.

Эта монета является частью серии, куда помимо нее входит еще 12. На 12 из них вычеканены знаки зодиака, а на одной — их полный набор в соответствии с порядком на небосклоне.

Находка свидетельствует о существовании торговых связей между древним Израилем (регионом) и остальным средиземноморьем. «Эти артефакты, затерянные в море и утерянные из виду на сотни и тысячи лет, прекрасно сохранились, и некоторые из них чрезвычайно редки», — прокомментировали находку в Управлении.

После тщательного изучения монету поместят в один из национальных музеев Израиля. По словам археологов, под водой должно храниться еще много подобных сокровищ.

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