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Археологи нашли голову древнеегипетской мумии на чердаке обычного дома в Англии

Археологи из Англии не обнаружили мозг у древнеегипетской мумии, найденной на чердаке дома

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James Elliott/Paleoimaging

Специалисты по рентгенологии и археологии из Кентерберийского университета Крайст-Черч провели компьютерную томографию голове древнеегипетской мумии, которую несколько лет назад обнаружили на чердаке дома в небольшом городе Англии. У нее был удален мозг, а уже в Англии ей могли вставить в нос трубку из неизвестного материала. Об этом сообщает Kent Online.

2700-летняя голова египетской мумии стала подарком кому-то в Рамсгейте, приморском городе в Англии в графстве Кент. Ее отправили в качестве сувенира в 1820-х годах, а в итоге она попала на чердак к умершему в 2018 году мужчине. Голову мумии обнаружил его брат, который пожертвовал находку Кентерберийскому музею. В 2020 году ее изучили с помощью рентгенографии. Тогда выяснили, что мумия была взрослой женщиной.

Теперь ее изучили методом компьютерной томографии. Оказалось, что мумии удалили мозг в ходе обряда после смерти, который проходил в Пер-Нефере, или «доме красоты». Жрецы использовали молотки и долота для доступа к мозгу через носовую кость, через которую они вставляли железный крюк и медленно вытаскивали содержимое черепной коробки. Затем остатки они вычерпывали ложкой и промывали освободившийся череп водой.

Радиологам-археологам удалось детально изучить состояние зубов мумии. Судя по всему, женщина питалась грубой пищей в течение всей жизни. При этом отлично сохранился ее язык, что подчеркивает мастерство древних специалистов по бальзамированию. В ноздре женщины была обнаружена странная трубка из неизвестного материала, которую туда могли поместить уже в викторианской Англии.

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