Ученые обнаружили, что сыворотка крови медведей может спасать клетки мышц людей от атрофии

В крови медведей обнаружили вещество, которое позволяет им пережить спячку. Статья об этом была опубликована в PLOS One.

Японские ученые взяли образцы крови медведей летом и в спячке, и выделили из нее сыворотку. После этого исследователи вырастили культуру мышечных клеток человека и обработали ее полученной сывороткой.

Выяснилось, что при обработке клеток сывороткой крови спящих медведей содержание белка в них увеличилось, чего не наблюдалось при использовании «летней» сыворотки. По мнению ученых, за это ответственен инсулиноподобный фактор роста IGF-1. У медведей это вещество предотвращает дистрофию мышц при длительном бездействии — после полугода в постели человек долгое время не может ходить, если врачи не предпринимали специальные меры по сохранению мышечной ткани.

Авторы надеются, что выделение из сыворотки крови медведей этих веществ позволит врачам бороться с мышечной атрофией у людей. В первую очередь, это касается лежачих больных и астронавтов на орбите.

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