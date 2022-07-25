В Южной Корее родились клонированные щенки бигля со светящейся шерстью

В Южной Корее ученые смогли клонировать двух биглей с мутацией. Об этом сообщает N+1.

Собаки часто становятся объектом генетических экспериментов. Впервые их удалось клонировать в 2005 году, в 2015 году геном одной из них отредактировали с помощью CRISPR/Cas9, чтобы заставить организм интенсивнее наращивать мышцы. Однако совместить клонирование и редактирование за одно поколение долгое время не удавалось.

Мин-Гю Ким из Национального Университета Чхуннама и его коллеги смогли получить клонов с требуемыми свойствами. Генетики взялись создать животных с мутацией в гене DJ-1. Ученые считают, что он может быть как-то задействован в развитии болезни Паркинсона — а на собаках ее лучше удается моделировать, чем на мышах.

Чтобы выполнить это, биологи взяли образец фибробластов у зародыша бигля и ввели в него виральный вектор, необходимый для работы CRISPR/Cas9. Помимо прочего, они включили в геном ген зеленого флуоресцентного белка, чтобы следить, где именно сосредотачиваются отредактированные клетки. После этого генетики взяли яйцеклетки собак, удалили из них ядра и, приложив к ним ток, заставили слиться с отредактированными фибробластами. Яйцеклетки вновь подсадили собакам, из которых забеременела только одна.

У нее родились два щенка. Их шерсть флуоресцирует зеленым в ультрафиолете (то есть, модификация удалась). В ходе дальнейшего наблюдения ученые планируют выяснить, разовьются ли у них симптома болезни Паркинсона.

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