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Палеонтологи обнаружили окаменелость самого древнего хищника

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Dunn, et. al. (2022)

Палеонтологи из Кембриджского университета обнаружили в Лестершире (графство в Англии) окаменелость возрастом 560 млн – работа ученых была опубликована в журнале Nature Ecology and Evolution.

Новый вид получил название Auroralumina attenboroughii. Существо обладало скелетом и было хищником. Исследователи говорят, что животное похоже на окаменевший олимпийский факел, а его щупальца на пламя, окружающее этот факел.

По словам ученых, Auroralumina attenboroughii является первым хищником, который появился на 20 млн лет раньше, чем считали ученые.

Существо является предшественником медуз, которые проходят несколько стадий эволюции. На одном из этапов они прикреплены к морскому дну, после чего отправляются в свободное плавание. Auroralumina больше всего напоминает медузу в своей неподвижной, укоренившейся стадии.

По словам ученых, находка показывает, что животные начали формироваться еще до кембрийского взрыва (условное название резкого увеличения скелетной фауны в начале кембрийского периода).

Ранее ученые обнаружили, что сыворотка крови медведей может спасать клетки мышц людей от атрофии.

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