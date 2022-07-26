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Ракету-носитель «Союз-5» доставят на «Байконур» на сцепе из трех вагонов

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Пресс-служба ГК «Роскосмос»/РИА «Новости»

Ракета «Союз-5» будет доставлена на Байконур по железной дороге, рассказал «Газете.Ru» директор РКЦ «Прогресс» (входит в госкорпорацию «Роскосмос») Дмитрий Баранов.

«В эскизном проекте проработаны варианты железнодорожной транспортировки ракеты на космодром. Главная особенность комплекта железнодорожного оборудования – сцеп из трех вагонов с заниженной посадкой. Последнее обусловлено габаритами ракеты», – отметил собеседник «Газеты.Ru».

По его словам, из-за размеров «Союз-5» ракета будет перевозиться не в контейнерах, а на специальных агрегатах в защитных чехлах.

«Первая ступень РН «Союз-5» длиннее любого железнодорожного вагона, поэтому и используется сцеп. Его изготавливает АО «Центральное конструкторское бюро транспортного машиностроения». Транспортирование РН «Союз-5» железнодорожным транспортом возможно осуществить одним эшелоном», – объяснил Баранов.

В интервью «Газете.Ru» Баранов также объяснил, зачем для бака горючего использовали сплав 1580 и почему «Союз-5» будут запускать со стартового стола, с которого раньше отправляли в космос украинские «Зениты».

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