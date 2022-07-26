Физиологи выяснили идеальные условия тренировок на верх и низ тела для женщин

Исследователи из колледжа Скидмор в Саратога-Спрингс (США) выяснили, что идеальное время тренировок зависит от пола человека, цели тренировок и задействованных групп мышц. Работа опубликована в журнале Frontiers in Physiology.

В исследовании приняли участие 30 женщин и 26 мужчин в возрасте от 25 до 55 лет, здоровые, физически активные, некурящие, с нормальным весом. В течение 12 недель они занимались 4 дня в неделю под присмотром тренеров по авторской программе RISE, разработанной ведущим автором статьи Арсиеро. Тренировки включали упражнения на баланс, занятия с отягощениями или кардио. Участники следовали тщательно разработанному плану диеты и потребляли 1,1-1,8 г белка на 1 кг веса ежедневно. Все участники были случайным образом распределены по режимам: одни тренировались утром (60 минут между 06:30 и 08:30), другие — вечером (между 18:00 и 20:00). Обе группы ели 4 раза в день с интервалом в 4 часа, причем один прием пищи приходился на время после тренировки.

В начале и в конце исследования физиологи оценили аэробную силу, выносливость, гибкость, баланс, мощность верхней и нижней частей тела участников, а также состояние сосудов, артериальное давление, процент жира в организме и показатели крови, дыхательный обмен и настроение и сытость. Только 16% из 56 зарегистрированных участников выбыли в течение 12-недельного испытания исключительно потому, что они не могли придерживаться этого графика питания и упражнений.

Утренняя активность у женщин была связана с лучшей потерей абдоминального жира и снижением кровяного давления, в то время как вечерние упражнения лучше сказались на мышечной силе верхней части тела, а также улучшили общее настроение и уменьшили чувство голода. Мужчины, занимавшиеся спортом вечером, имели более низкое кровяное давление, уровень «плохого» холестерина и чувство усталости, а также сжигали больше жира по сравнению с теми, кто тренировался утром.

Авторы подчеркивают, что эффективны были любые тренировки: все участницы исследования уменьшили общее количество жира в организме, жир на животе и бедрах, а также артериальное давление. Тем не менее, они считают, что каждому стоит рассмотреть возможность тренировок в «идеальное» время.