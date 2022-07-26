В России создали ИИ для отслеживания состояния операторов цифровых систем вокзалов и аэропортов

Ученые из Санкт-Петербургского Федерального исследовательского центра (СПб ФИЦ) РАН, Санкт-Петербургского государственного университета и Новосибирского государственного университета разработали ПО для определения состояния операторов цифровых систем, об этом «Газете.Ru» сообщили в Министерстве науки и высшего образования РФ.

Программное обеспечение при помощи анализа физиологических параметров позволит выявлять случаи переутомления. По словам ученых, разработка повысит безопасность вокзалов, аэропортов и предприятий критически важных отраслей экономики.

При помощи специального датчика-трекера ученые успешно провели эксперименты по изучению стратегии глазного движения оператора, которая свидетельствует об утомлении центральной нервной системы. Такая стратегия складывается из ряда факторов: скорость перемещения взгляда, кривизна его траектории и другие.

«Мы научили программу распознавать стратегии по данным с трекера. И сейчас система работает так: мы загружаем в нее собранную информацию. Затем программа ее размечает и анализирует. На выходе получаем суммарную оценку и рекомендации о том, насколько сильно оператор нуждается в отдыхе», – рассказал «Газете.Ru» старший научный сотрудник СПб ФИЦ РАН Алексей Кашевник.

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