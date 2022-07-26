В Роспотребнадзоре назвали самые распространенные варианты «омикрона» в России

За последние две недели к линии BA.1 геноварианта «омикрон» отнесено 2,04% от общего количества сиквенсов (результат секвенирования), к линии BA.2 – 21,56%, к линиям BA.4/BA.5 – 75,39% к геноварианту «дельта» – 0,85%, 0,16% сиквенсов отнесено к подварианту BA.2.75 («Кентавр») штамма «омикрон», сообщили в Роспотребнадзоре.

Всего по итогам 29-й недели 2022 года в России зарегистрировано 43985 случаев заболевания COVID-19. Показатель заболеваемости составил 29,97 на 100 тыс. населения, что на 48,9% выше, чем на прошлой неделе и на 50,2% выше, чем в среднем за последние четыре недели.

Превышение среднероссийских показателей заболеваемости (29,97 на 100 тыс. населения) зарегистрировано в 17 регионах. Значение уровня Rt (коэффициент распространения коронавируса) за прошлую неделю увеличилось до 1,4.

По состоянию на 25 июля 2022 года в базу информации о геномах вирусов VGARus было загружено 144 245 геномных последовательностей SARS-CoV-2, полученных в результате полногеномного и фрагментного секвенирования.

В условиях роста числа выявленных случаев COVID-19, вызванного распространением новых подвариантов штамма «омикрон», сохраняется рекомендация по ношению масок для уязвимых категорий граждан в общественных местах, а также использованию антисептических средств. В силе также остается рекомендация по прохождению ревакцинации с периодичностью раз в полгода.