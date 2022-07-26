Ученые доказали космогенное происхождение Карлинского кратера

Ученые доказали, что Карлинский кратер является метеоритным, сообщает «Научная Россия».

Специалисты Института геохимии и аналитической химии (ГЕОХИ) им. В.И. Вернадского РАН и Казанского (Приволжского) федерального университета в сотрудничестве с зарубежными коллегами провели комплексное исследование Карлинского кратера.

По результатам исследований была разработана 2D-модель глубинного внутреннего строения кратера. Кроме того, было доказана его космогенная природа.

«Доказательством космогенной природы Карлинского кратера служат наличие конусов сотрясения, импактных брекчий (пород, сложенных из обломков и сцементированных расплавом; образуются при ударе в процессе кратерообразования), а также планарных деформационных структур — оптических плоскопараллельных нарушений в кварце импактных брекчий», — пояснила доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории метеоритики и космохимии ГЕОХИ РАН Наталья Безаева.

Карлинский кратер находится примерно в 130 км к юго-западу от Казани, в Республике Татарстан. Его диаметр составляет 7-10 км, а возраст — несколько млн лет.