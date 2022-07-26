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Археологи выяснили, где в Турции отдыхал внук Чингисхана

Археологи подтвердили, что внук Чингисхана отдыхал в Турции в собственном летнем дворце

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Rashid-al-Din Hamadani

Археологи из Университета Кятиба Челеби в Измире (Турция), возможно, нашли на юго-востоке Турции описанную историками древности летнюю резиденцию хана Хулагу, внука Чингисхана, убившего десятки миллионов людей и разрушившего Багдад. О находке сообщает портал LiveScience.

Хулагу-хан, сын четвертого сына Чингисхана Толуя, был одним из величайших воинов в истории. Менее чем за 10 лет он завоевал земли Ирана, Ирака и других стран Ближнего Востока, в том числе и Турции. Армянский историк XIII века Киракос из Гянджи и персидские источники сообщали о том, что турецкий дворец Хулагу находился недалеко от озера Ван, но его точное местонахождение так и не было подтверждено.

Команда авторов изучила хранящиеся в Ванском музее фрагменты древней керамики, а затем начала новые раскопки в районе, где их обнаружили в прошлом. Им удалось найти множество похожих артефактов, но самое главное — остатки разрушенного дворца. Здесь они обнаружили глазурованную черепицу, фарфор и глиняную посуду. Мунхтулга Ринчинхорол из Монгольской академии наук рассказал, что команда также обнаружила символы «тамга» — это символы власти монгольских ханов, к которым относится и свастика, присвоенная нацистами в XX веке. Именно по этой причине они считают, что дворец принадлежал Хулагу-хану. Другие археологи, не участвовавшие в проекте, сказали, что необходимы дополнительные исследования, но согласны с тем, что этот дворец действительно мог принадлежать внуку Чингисхана.

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