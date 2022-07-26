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Глава «Роскосмоса» Борисов заявил Путину о непростой ситуации в космической отрасли России

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Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Глава госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов в первом докладе президенту РФ Владимиру Путину заявил, что космическая отрасль России находится в непростой ситуации. Об этом говорится на официальном сайте Кремля.

«Отрасль находится в непростой ситуации, и вижу свою основную задачу вместе со своими коллегами – не уронить, а поднять планку, и в первую очередь обеспечить российскую экономику необходимыми космическими услугами», — сказал Борисов.

По его словам, речь идет о навигации, связи, передаче данных, метео-, геодезической информации и другом.

Ранее Борисов доложил Путину, что Россия приняла решение о выходе из проекта Международной космической станции после 2024 года. По его словам, к этому времени госкорпорация начнет формировать российскую орбитальную станцию.

Борисов стал главой «Роскосмоса» 15 июля, сменив на этом посту Дмитрия Рогозина. С 2018 года Борисов курировал в правительстве космическое направление и оборонно-промышленный комплекс, причем до него этот пост занимал Рогозин.

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