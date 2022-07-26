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В NASA отреагировали на желание России выйти из программы МКС в 2024 году

Представитель NASA Гейтенс: мы не получали уведомления от РФ о ее выходе из проекта МКС

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NASA/Roscosmos/Reuters

Руководитель программы МКС NASA Робин Гейтенс в рамках научно-исследовательской конференции МКС, которая проходит в Вашингтоне 25–28 июля, заявила, что Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства не получало официального уведомления со стороны России о ее планах выйти из программы МКС после 2024 года, сообщает ТАСС.

«Мы не получали официального уведомления об этом. Россия, как и США, изучает, что предстоит дальше и что будет после программы МКС», — сказала она.

При этом Гейтенс отметила, что сотрудничество между США и РФ на Международной космической станции пока продолжается.

Ранее глава «Роскосмоса» Юрий Борисов на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что Россия приняла решение о выходе из проекта МКС после 2024 года. Борисов отметил, что к этому времени госкорпорация начнет формировать российскую орбитальную станцию.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что это решение принималось не 26 июля, а ранее.

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