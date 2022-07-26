Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Названы напитки, провоцирующие скачки давления 08:06
На Филиппинах один человек погиб в результате землетрясения 08:04
В Италии оценили возможность коллапса экономики России 08:00
Фигуристка Медведева рассказала о главном открытии... 07:45
В Москве в среду ожидается до +32°С и гроза 07:45
В Коми подростки жестоко избили семилетнюю девочку 07:44
Mash: сотрудники приморского океанариума пожаловались на ужасные... 07:43
Фигуристка Медведева: я дико неуверенный в себе человек 07:35
В США умер избитый фанатами футболист 07:27
В Госдуме предложили ограничить для иноагентов право... 07:27
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Врачи выяснили, сколько нужно голодать в день, чтобы снизить сахар при диабете 2-го типа

Диетологи выяснили, что 14 часов голодания в день снижают уровень сахара при диабете 2-го типа

close
100%
Depositphotos

Исследователи из NUTRIM — школы питания и трансляционных исследований в области метаболизма Маастрихтского университета (Нидерланды) показали, что больные диабетом 2-го типа могут снизить уровень глюкозы в крови, не меняя привычного рациона, а просто сократив временное окно, в течение которого они принимают пищу, до 10 часов вдень. Результаты работы опубликованы в журнале Diabetologia.

В западных странах люди склонны распределять свой ежедневный прием пищи как минимум на 14 часов, что приводит к отсутствию настоящего ночного голодания. Вместе с другими факторами, это способствует развитию сахарного диабета 2-го типа, который стал одним из наиболее распространенных метаболических заболеваний в мире.

Предыдущие исследования показали, что ограничение времени приема пищи окном до 12 часов и менее связано с позитивными метаболическими изменениями у людей с избыточным весом или ожирением: снижением уровня сахара в крови, повышением чувствительности к инсулину, сжиганием жира. Но в этих работах использовались чрезвычайно короткие окна для приема пищи (6-8 часов) и строго контролируемые условия исследования, что затрудняло применение таких протоколов в повседневной жизни.

Авторы нового исследования набрали для исследования 14 человек с диабетом 2-го типа в возрасте от 50 до 75 лет (7 мужчин, 7 женщин, средний возраст 67,5 года) и индексом массы тела (ИМТ) ≥25 кг/м2. Эксперимент продлился три недели, участников снабдили устройством CGM, которое измеряло уровень сахара в крови каждые 15 минут. Им было дано указание соблюдать привычный режим сна и физической активности, а также поддерживать стабильный вес.

После того, как участники ограничили прием пищи 10-часовым окном, с 12 часов до 15 часов увеличился интервал, в течение которого их уровень глюкозы оставался нормальным. У них также был значительно ниже уровень глюкозы натощак, а вот чувствительность к инсулину не изменилась.

Авторы подчеркивают, что необходимы более длительные и крупные исследования протокола, а также оценка влияния сахароснижающих препаратов.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+