Врачи выяснили, сколько нужно голодать в день, чтобы снизить сахар при диабете 2-го типа

Исследователи из NUTRIM — школы питания и трансляционных исследований в области метаболизма Маастрихтского университета (Нидерланды) показали, что больные диабетом 2-го типа могут снизить уровень глюкозы в крови, не меняя привычного рациона, а просто сократив временное окно, в течение которого они принимают пищу, до 10 часов вдень. Результаты работы опубликованы в журнале Diabetologia.

В западных странах люди склонны распределять свой ежедневный прием пищи как минимум на 14 часов, что приводит к отсутствию настоящего ночного голодания. Вместе с другими факторами, это способствует развитию сахарного диабета 2-го типа, который стал одним из наиболее распространенных метаболических заболеваний в мире.

Предыдущие исследования показали, что ограничение времени приема пищи окном до 12 часов и менее связано с позитивными метаболическими изменениями у людей с избыточным весом или ожирением: снижением уровня сахара в крови, повышением чувствительности к инсулину, сжиганием жира. Но в этих работах использовались чрезвычайно короткие окна для приема пищи (6-8 часов) и строго контролируемые условия исследования, что затрудняло применение таких протоколов в повседневной жизни.

Авторы нового исследования набрали для исследования 14 человек с диабетом 2-го типа в возрасте от 50 до 75 лет (7 мужчин, 7 женщин, средний возраст 67,5 года) и индексом массы тела (ИМТ) ≥25 кг/м2. Эксперимент продлился три недели, участников снабдили устройством CGM, которое измеряло уровень сахара в крови каждые 15 минут. Им было дано указание соблюдать привычный режим сна и физической активности, а также поддерживать стабильный вес.

После того, как участники ограничили прием пищи 10-часовым окном, с 12 часов до 15 часов увеличился интервал, в течение которого их уровень глюкозы оставался нормальным. У них также был значительно ниже уровень глюкозы натощак, а вот чувствительность к инсулину не изменилась.

Авторы подчеркивают, что необходимы более длительные и крупные исследования протокола, а также оценка влияния сахароснижающих препаратов.