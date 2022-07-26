Ученые из Калифорнийского университета выяснили, как воскресить волосяные фолликулы

Биологи из Калифорнийского университета выяснили, что белок TGF-бета необходим для деления стволовых клеток волосяного фолликула, но его переизбыток приводит к его гибели. Исследование опубликовано в журнале Biophysical Journal.

Большинство клеток в организме человека имеют строго определенные формы и функции, определяемые в процессе эмбрионального развития. Например, клетка крови не может превратиться в нервную клетку или наоборот, в отличие от стволовых клеток. Они ответственны за обновление организма человека, в том числе и за рост новых волос. Причем волосяные фолликулы — единственные части тела человека, восстанавливающиеся регулярно и автоматически даже без травм (печень и желудок регенерируют в ответ на повреждения).

Исследователи выяснили, что белок TGF-бета контролирует процесс, посредством которого делятся клетки в волосяных фолликулах, включая стволовые клетки. При этом переизбыток белка запускает смерть клеток фолликула. Никто точно не знает, почему фолликулы убивают себя. Некоторые гипотезы предполагают, что это унаследованная черта от животных, сбрасывающих мех, чтобы выжить при жарких летних температурах или пытающихся замаскироваться.

«Даже когда волосяной фолликул убивает себя, он никогда не уничтожает свой резервуар стволовых клеток. Если выжившие стволовые клетки получают сигнал к регенерации, они начинают делиться, создают новые клетки и создают новый фолликул», — рассказал математик-биолог Цисюань Ван из Калифорнийского университета в Риверсайде и соавтор исследования.

Дальнейшее изучение этого белка позволит не только вылечить миллионы людей от облысения, но и «приручить» стволовые клетки для самозаживления ран.