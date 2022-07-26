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Российскую орбитальную служебную станцию начнут строить не ранее 2028 года

Генконструктор по пилотируемым системам и комплексам РФ, генконструктор РКК «Энергия» Владимир Соловьев заявил, что строительство новой российской орбитальной служебной станции (РОСС) начнется в 2028 году. Об этом он сообщил в интервью журналу «Русский космос».

Он отметил, что станцию предлагается строить в два этапа. Если положительное решение примут до конца года, то первый начнется в 2028 году с запуска ракетой-носителем «Ангара-А5М».

Также по словам Соловьева, РОСС можно будет использовать как базу для полетов к Луне. Кроме того, она может получить собственный корабль для таких полетов.

Ранее глава «Роскосмоса» Юрий Борисов на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявлял, что Россия приняла решение о выходе из проекта МКС после 2024 года. Борисов отметил, что к этому времени госкорпорация начнет формировать российскую орбитальную станцию.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что это решение принималось не 26 июля, а ранее.

В своем Telegram-канале «Роскосмос» обнародовал эскиз будущей российской орбитальной служебной станции.

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