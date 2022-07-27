Археологи нашли в Великом Новгороде 9 аутентичных средневековых артефакта

Российские археологи в полевом сезоне этого года нашли на раскопках в Великом Новгороде 9 новых средневековых берестяных грамот. Об этом пишет Interfax со ссылкой на пресс-службу Новгородского государственного музея-заповедника (ГМЗ).

Ученые датировали находку XV веком. Сейчас грамоту реставрируют. Ученый рассказал, что в грамоте, вероятно, идет речь о форели. Там же названы два человека —Степанида и сторож Семен.

Как сообщалось, первую в мире берестяную грамоту на Неревском раскопе в историческом центре Великого Новгорода 26 июля 1951 года нашла жительница города Нина Акулова. После этого было обнаружено более 1 тыс. 143 посланий от XI–XV веков. По предварительной оценке, там еще хранится 20 тыс. берестяных грамот.

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