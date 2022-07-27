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На Волге археологи нашли древний заброшенный город, предполагаемую столицу Хазарии

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Михаил Кулешов/РИА «Новости»

В Астраханской области археологи обнаружили культурный слой Хазарского времени. Предполагается, что он может быть связан с одним из городов или даже столицей Хазарского каганата. Об этом РИА «Новости» проинформировал доцент кафедры российской истории и документоведения НИУ «БелГУ» Владимир Сарапулкин.

Хазарский каганат существовал в VII–X вв. на территориях Восточной Европы и современной России. Упоминания о государстве остались в письменных источниках арабских, византийских, а также русских авторов.

Столицей Хазарии назвался город Итиль, расположенный в нижней дельте Волги.

На протяжении сотен лет археологические памятники в этом районе были неизвестны, в том числе точное расположение столицы Хазарского каганата.

Ранее сообщалось, что археологи нашли в Великом Новгороде 9 аутентичных средневековых артефакта.

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