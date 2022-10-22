Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Выступление Путина на Валдае длилось почти четыре часа 21:34
Путин рассказал анекдот про антироссийские санкции 21:32
Путин ответил на вопрос о том, украинская или российская... 21:22
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве 21:21
Путин заявил, что безработица в России находится на уровне... 21:20
Фотограф Елизавета Породина сняла Джулию Фокс для рекламы бренда... 21:18
Источник: сборная России в ноябре сыграет с Таджикистаном и... 21:18
Рецидивиста из Оренбургской области осудили... 21:16
Путин: лозунг «своих не бросаем» в сердце у каждого... 21:15
Путин обратился с призывом к американцам и европейцам 21:15

Психологи выяснили, что даже фальшивая улыбка улучшает настроение

close
100%
Depositphotos

Ученые из Стэнфордского университета обнаружили, что даже фальшивая улыбка может сделать улыбающегося человек счастливее. Исследование опубликовано в Nature Human Behavior.

В экспериментах приняли участие почти четыре тысячи человек из 19 стран. Одной трети участников было предложено просто удерживать во рту карандаш (при этом создается подобие улыбки), ​​одной трети — имитировать выражение лица улыбающихся актеров, а оставшимся — поднять уголки губ. Чтобы скрыть цель испытания, исследователи попросили участников решать простые математические задачи и оценивать уровень счастья после каждого задания.

Исследователи обнаружили заметное увеличение счастья у участников, имитирующих улыбающиеся фотографии или притягивающих рот к ушам. Как и в предыдущих работах, они не обнаружили сильных изменений настроения у участников, которые просто держали во рту карандаш.

Обнаруженного эффекта недостаточно, чтобы, например, преодолеть депрессию, но исследование дает полезную информацию о природе эмоций. Работа показала, что как положительные эмоции могут вызвать движение мышц (улыбку), так и движение мышц может улучшить настроение.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+