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Врачи выяснили, что лекарства для снижения холестерина уменьшают риск смерти от COVID на 37%

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Jae C. Hong/AP

Ученые из Университета Центральной Флориды в Орландо обнаружили, что регулярное использование распространенных препаратов для снижения уровня холестерина связано со снижением тяжести течения COVID-19 и риска смерти. Результаты исследования представлены на ежегодном собрании Американского общества анестезиологов.

Исследователи проанализировали электронные медицинские карты почти 39 тысяч пациентов, госпитализированных с COVID-19 в 185 больницах США в 2020 году. 30% пациентов регулярно принимали статины для лечения высокого уровня холестерина. Их риск смерти от COVID-19 был на 37% ниже, чем у тех, кто не принимал эти лекарства.

Кроме того, у них реже образовывались тромбы и они реже поступали в отделение интенсивной терапии. Прием статинов также был связан с меньшим временем пребывания в больнице и на искусственной вентиляции легких.

Ученые предположили, что такой эффект связан с противовоспалительным действием статинов. При COVID-19 возникает сильное воспаление из-за ответа иммунной системы на вирус, что и вызывает повреждение легких, почек, сердца, головного мозга и сосудистой системы. Авторы считают, что статины после дополнительных исследований могли бы использоваться в терапии коронавируса.

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