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Хирурги разработали гибкий катетер для операций на мозге, не повреждающий ткань органа

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Riccardo Secoli

Ученые из Имперского колледжа Лондона и Миланского университета разработали гибкое устройство для минимально инвазивной хирургии мозга с помощью роботов-хирургов. Результаты опубликованы в журнале PLOS ONE.

Устройство состоит из мягкого гибкого катетера, который не повреждает мозг при введении, а также роботизированную руку с искусственным интеллектом, помогающую хирургам проводить катетер через ткань головного мозга.

Структура катетера была вдохновлена органами паразитических пчел, которые они используют для откладывания яиц в кору деревьев. Катетер состоит из четырех сегментов, которые скользят друг по другу, обеспечивая гибкое управление.

В настоящее время в хирургии головного мозга используют жесткие катетеры, которые трудно точно установить без помощи роботизированных инструментов. Негибкость катетеров в сочетании со сложной и деликатной структурой мозга создает дополнительные риски.

Чтобы проверить свою платформу, исследователи установили катетер в мозг двух живых овец. Животным давали обезболивающее и контролировали их в течение 24 часов в день в течение недели на наличие признаков боли или стресса, а затем их усыпили и вскрыли. Ученые не обнаружили у овец признаков боли, повреждения тканей или инфекции после имплантации катетера.

Авторы надеются, что устройство начнет применяться в клинике в ближайшие четыре года. Разработка поможет хирургам проникать глубже в мозг и облегчит диагностику и исследование опухолей головного мозга, болезни Паркинсона и эпилепсии.

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