PLOS One: территория Узбекистана играла центральную роль в расселении древних людей

Ученые из Института истории человечества им. Макса Планка выяснили, что степи и пустыни Центральной Азии были благоприятной средой для расселения гоминидов по Евразии. Исследование опубликовано в журнале PLOS ONE.

Команда собрала и проанализировала палеоклиматические и археологические данные плейстоцена (период между 2,6 млн 12 тыс. лет назад) Центральной Азии. Информация включала сведения о палеолитических каменных орудиях и месторождениях полезных ископаемых в пещере сталагмитов на юге Узбекистана.

Анализ показал, что наилучшие условия для гоминидов складывались во время одновременного потепления поднятия уровня воды в Каспийском море. Доступная вода благоприятствовала древним гоминидам, что подтверждается скоплениями каменных орудий.

Центральная Азия соединяет несколько зон, сыгравших важную роль в расселении гоминидов из Африки, однако из-за недостатка материальных свидетельств ученые знают сравнительно мало о раннем заселении Средней Азии. Дополнить наше знание об этих временах помогла междисциплинарная работа ученых, соединяющая археологию и моделирование палеоклимата.

В состав исследовательской группы входили ученые из Королевского колледжа Лондона, Нортумбрийского университета в Ньюкасле, Академии наук Узбекистана и Университета Гриффита в Квинсленде.