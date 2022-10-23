Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Путин рассказал о потерях ВСУ 20:23
Волкановски заявил, что хочет быть аутсайдером в бою... 20:15
Путин высказался по поводу записи журналистами телефонной беседы... 20:13
В Омске арестовали мужчину за насилие над тремя своими... 20:12
Путин допустил, что поедет на саммит G20 20:12
Глава Xbox Фил Спенсер намекнул о скором повышении цен... 20:08
Путин назвал безумными заявления о том, что РФ взорвала... 20:08
Путин: Россия не виновата в отключениях света в Молдавии 20:04
В «Газпроме» заявили о достижении исторических максимумов... 20:02
Путин заявил о наличии договоренностей о возвращении... 19:55

В Минпромторге заявили о возможности продления эксплуатации МКС до 2028 года

Глава Минпромторга Мантуров: РФ считает возможным продлить эксплуатацию МКС до 2028 года

close
100%
NASA/Roscosmos/Reuters

Вице-премьер и глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что Россия считает возможным продление эксплуатации российского сегмента Международной космической станции (МКС) до 2028 года — на период развертывания национальной орбитальной станции в минимальной конфигурации. Его слова передает ТАСС.

Мантуров подчеркнул, что продление срока эксплуатации реализуется по результатам прохождения официальных процедур в национальных космических агентствах и правительствах стран — участниц проекта МКС.

Он также напомнил, что порядок работы по проекту МКС регулируется межправительственным соглашением стран-участниц, которое подразумевает использование станции до конца 2024 года.

«В 2021 году НАСА приняло решение о продлении полета американского сегмента МКС до 2030 года и обратилось к партнерам о продолжении сотрудничества по программе МКС до 2030 года», — рассказал вице-премьер и глава Минпромторга.

Ранее гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов рассказал о ходе создания национальной орбитальной станции. По его словам, на данный момент Россия продолжает работать на МКС.

Борисов также сообщал, что РФ может запустить несколько спутников для иностранных заказчиков из дружественных стран в 2023 году.

22 октября ракета «Союз-2.1б» с первым аппаратом многоспутниковой группировки «Сфера» — «Скифом-Д» и тремя спутниками связи «Гонец-М» стартовала с космодрома «Восточный».

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+