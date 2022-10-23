В Минпромторге заявили о возможности продления эксплуатации МКС до 2028 года

Вице-премьер и глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что Россия считает возможным продление эксплуатации российского сегмента Международной космической станции (МКС) до 2028 года — на период развертывания национальной орбитальной станции в минимальной конфигурации. Его слова передает ТАСС.

Мантуров подчеркнул, что продление срока эксплуатации реализуется по результатам прохождения официальных процедур в национальных космических агентствах и правительствах стран — участниц проекта МКС.

Он также напомнил, что порядок работы по проекту МКС регулируется межправительственным соглашением стран-участниц, которое подразумевает использование станции до конца 2024 года.

«В 2021 году НАСА приняло решение о продлении полета американского сегмента МКС до 2030 года и обратилось к партнерам о продолжении сотрудничества по программе МКС до 2030 года», — рассказал вице-премьер и глава Минпромторга.

Ранее гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов рассказал о ходе создания национальной орбитальной станции. По его словам, на данный момент Россия продолжает работать на МКС.

Борисов также сообщал, что РФ может запустить несколько спутников для иностранных заказчиков из дружественных стран в 2023 году.

22 октября ракета «Союз-2.1б» с первым аппаратом многоспутниковой группировки «Сфера» — «Скифом-Д» и тремя спутниками связи «Гонец-М» стартовала с космодрома «Восточный».