В Минпромторге назвали базовый космодром для развертывания РОС

Вице-премьер и глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что Восточный станет базовым космодромом во время развертывания перспективной Российской орбитальной станции (РОС). Его слова передает ТАСС.

Мантуров отметил, что сейчас космодром приспособлен только для запусков автоматических космических аппаратов, а транспортные пилотируемые корабли запускаются с Байконура в Казахстане.

По словам главы Минпромторга, в дальнейшем буде реализовываться комплексный проект, который будет включать в себя новую транспортную систему, объекты наземной инфраструктуры, комплекс управления, поиска и спасания космонавтов, а также другие объекты, необходимы для запуска экипажей с территории РФ.

Ранее Денис Мантуров сообщил, что Россия считает возможным продление эксплуатации российского сегмента Международной космической станции (МКС) на период развертывания национальной орбитальной станции в минимальной конфигурации — до 2028 года.

Глава Минпромторга также заявлял, что в рамках проекта «Сфера» будет создана спутниковая группировка более чем из 600 отечественных космических аппаратов.