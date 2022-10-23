Ученые обнаружили, что работа по ночам «включает» ген рака легких

Ученые из Университета Рочестера и Института Скриппса в Калифорнии обнаружили важную молекулярную связь между ростом опухоли легких и нарушением циркадных ритмов. Исследование опубликовано в журнале Science Advances.

Биологи выяснили, что нарушение работы суточных часов в клетках легких активирует ген HSF1, что может приводить к развитию рака легких. Хотя это исследование было проведено на мышах, другие данные связывают нарушение циркадных ритмов с опухолями человека. Новая работа показала, что легкие находятся под жестким циркадным контролем и могут быть особенно уязвимыми при нарушении сна.

Эксперименты также показали, что с помощью медикаментозной терапии можно воздействовать на HSF1, чтобы предотвратить рак у людей с нарушенными циркадными ритмами, например, у работающих по ночам.

Циркадные ритмы — это «биологические часы», которые на клеточном уровне управляют циклами сна и бодрствования. Ранее Всемирная Организация Здравоохранения объявила, что нарушенные циркадные ритмы являются вероятным канцерогеном.