Ученые выяснили, что частые оргазмы помогают женщинам восстановиться после родов

Исследователи из Института медицинских наук в Сирси выяснили, что регулярные оргазмы помогают женщинам лучше восстановиться после родов. Работа опубликована в The Journal of Sexual Medicine.

В исследовании приняли участие 55 женщин со средним возрастом 30 лет. 26 участниц выполняли обычные упражнения Кегеля (многократное напряжение и расслабление мышц тазового дна, поддерживающих мочевой пузырь, матку и влагалище). 29 участниц в дополнение к упражнениям попросили как можно чаще получать оргазм во время секса или мастурбации.

Во второй группе женщины испытали оргазм в среднем 54 раза за шесть месяцев, а в первой — только семь. У второй группы были более сильные мышцы тазового дна. Они также сообщали об улучшении их сексуальной жизни. Исследователи предполагают, что непроизвольные сокращения тазового дна во время оргазма дают дополнительную тренировку мышцам.

Беременность и роды могут повредить тазовое дно — группу мышц вокруг влагалища, мочевого пузыря и дна. Это приводит к недержанию мочи, пролапсу тазовых органов и снижению сексуального удовлетворения.

Это первая и пока единственная работа, посвященная роли оргазма в восстановлении после родов. Она ограничена небольшим количеством участниц, поэтому авторы призывают к дальнейшим исследованиям.