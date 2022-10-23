Врачи избавили мышей на ИВЛ от галлюцинаций

Ученые из клиники Сидар-Синай выяснили, что препарат, аналогичный тому, который используется для лечения тяжелой формы COVID-19, облегчает симптомы бреда у мышей после искусственной вентиляции легких. Исследование опубликовано в журнале Critical Care.

Делирий развивается более чем у 70% пациентов, помещенных на искусственную вентиляцию легких. Из-за повреждения легочной ткани воспалительные белки попадают в кровь и в мозг, что приводит к спутанности сознания, галлюцинациям и дезориентации. Ученые предположили, что, снизив уровень этих белков, можно снизить вероятность развития делирия у пациентов.

Авторы использовали моноклональное антитело, блокирующее функцию рецептора IL-6. Это приводит к подавлению иммунитета и снижению воспаления. Таким же образом действует иммуносупрессор тоцилизумаб, который вводят пациентам с тяжелой формой COVID-19.

Подавление иммунного ответа у мышей на искусственной вентиляции легких привело к тому, что их поведение и состояние мозга вернулись к норме.

Данные ученых указывают на необходимость дальнейшего изучения роли иммуносупрессивной терапии в лечении изнурительного бреда, который так часто возникает после использования искусственной вентиляции легких. Авторы предполагают, что иммуносупрессия также может снизить вероятность затяжного течения коронавируса у тяжелых больных.