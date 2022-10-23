Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Волкановски заявил, что хочет быть аутсайдером в бою... 20:15
Путин высказался по поводу записи журналистами телефонной беседы... 20:13
В Омске арестовали мужчину за насилие над тремя своими... 20:12
Путин допустил, что поедет на саммит G20 20:12
Глава Xbox Фил Спенсер намекнул о скором повышении цен... 20:08
Путин назвал безумными заявления о том, что РФ взорвала... 20:08
Путин: Россия не виновата в отключениях света в Молдавии 20:04
В «Газпроме» заявили о достижении исторических максимумов... 20:02
Путин заявил о наличии договоренностей о возвращении... 19:55
Экс-футболист «МЮ» Канчельскис призвал больше не вызывать... 19:52

Врачи избавили мышей на ИВЛ от галлюцинаций

Critical Care: подавление иммунитета может избавить пациентов на ИВЛ от галлюцинаций

close
100%
Global Look Press

Ученые из клиники Сидар-Синай выяснили, что препарат, аналогичный тому, который используется для лечения тяжелой формы COVID-19, облегчает симптомы бреда у мышей после искусственной вентиляции легких. Исследование опубликовано в журнале Critical Care.

Делирий развивается более чем у 70% пациентов, помещенных на искусственную вентиляцию легких. Из-за повреждения легочной ткани воспалительные белки попадают в кровь и в мозг, что приводит к спутанности сознания, галлюцинациям и дезориентации. Ученые предположили, что, снизив уровень этих белков, можно снизить вероятность развития делирия у пациентов.

Авторы использовали моноклональное антитело, блокирующее функцию рецептора IL-6. Это приводит к подавлению иммунитета и снижению воспаления. Таким же образом действует иммуносупрессор тоцилизумаб, который вводят пациентам с тяжелой формой COVID-19.

Подавление иммунного ответа у мышей на искусственной вентиляции легких привело к тому, что их поведение и состояние мозга вернулись к норме.

Данные ученых указывают на необходимость дальнейшего изучения роли иммуносупрессивной терапии в лечении изнурительного бреда, который так часто возникает после использования искусственной вентиляции легких. Авторы предполагают, что иммуносупрессия также может снизить вероятность затяжного течения коронавируса у тяжелых больных.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+