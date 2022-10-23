Онкологи выяснили, в каком возрасте нужно начинать скрининг рака груди

Ученые из Калифорнийского университета в Дэвисе выяснили, что женщинам с высоким наследственным риском рака молочной железы следует пройти обследование на 2-5 лет позже, чем рекомендовалось ранее. Исследование опубликовано в журнале Cancer.

Высокий наследственный риск рака молочной железы имеют женщины, у чьих ближайших родственниц — матери, сестры или дочери был диагностирован рак молочной железы в возрасте до 45 лет. Сейчас женщинам, которые не имеют дополнительных факторов риска, рекомендуется пройти обследование на 10 лет раньше, чем возраст диагноза родственника. Тем не менее, существует мало доказательств, подтверждающих давнюю рекомендацию.

Ученые проанализировали данные Консорциума по наблюдению за раком груди по скрининговым маммограммам, проведенным с 1996 по 2016 год. В исследование включили данные более чем 300 тысяч женщин. Врачи обнаружили, что женщины, чьи ближайшие родственницы болели раком груди в возрасте до 45 лет, могут начинать скрининг заболевания за 5-8 лет до возраста диагноза их родственницы. При этом их риск будет экивалентен риску 50-летней средней женщины, которой рекомендуют начинать проходить маммографию.

Маммография может быть менее эффективной у молодых женщин, из-за плотности молочных желез которых усложняется обнаружение рака на изображениях, что приводит к большему количеству ложноположительных результатов. Поэтому слишком раннее начало скрининга приводит к повышенному облучению и ложноположительным результатам, которые требуют от женщин инвазивных процедур, но не улучшают клинические исходы.

Исключение составляют носительницы мутации в гене BRCA. Женщины в возрасте 30–39 лет, у которых более чем у одного ближайшего родственника был диагностирован рак молочной железы, могут рассмотреть генетическое консультирование.