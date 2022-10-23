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Нутрициологи выяснили, что ежедневное потребление горсти миндаля улучшает здоровье кишечника

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Unsplash

Исследователи из Королевского Колледжа Лондона выяснили, что ежедневное потребление горсти миндаля значительно увеличивает выработку бутирата — жирной кислоты, которая способствует здоровью кишечника. Результаты опубликованы в Journal of Clinical Nutrition.

В исследовании, поддержанном Советом производителей миндаля Калифорнии, приняли участие 87 здоровых взрослых, которые потребляли низкое количество пищевых волокон и часто перекусывали шоколадом, чипсами и другими «нездоровыми» продуктами. Их разделили на три группы: одна группа заменила свои перекусы на 56 граммов цельного миндаля в день, другая — на 56 граммов молотого миндаля, а контрольная группа ела кексы с эквивалентной калорийностью в течение четырех недель.

Содержание бутирата в кишечнике было значительно выше у тех, кто ел миндаль. Бутират — это жирная кислота с короткой цепью, которая является основным источником топлива для клеток, выстилающих толстую кишку, которые способствуют размножению полезных кишечных бактерий.

Также ежедневное потребление горсти миндаля увеличило уровень калия и других важных питательных веществ по сравнению с контрольной группой. Вдобавок у тех, кто ел цельный миндаль, кишечник опорожнялся чаще из-за повышенного потребления клетчатки. Это свидетельствует о том, что употребление миндаля может также принести пользу людям, страдающим запорами.

Микробиом кишечника состоит из тысяч микроорганизмов, которые играют важную роль в переваривании питательных веществ и могут оказывать положительное или отрицательное влияние на пищеварительную и иммунную системы. Данные свидетельствуют о том, что употребление определенных видов пищи может способствовать размножению полезных кишечных бактерий.

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