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Финские ученые предложили защищать редких птиц химическим камуфляжем

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University of Turku

Биологи из Университета Турку показали, что защитить вымирающих птиц от хищников можно без охоты на последних с помощью искусственных гнезд, пахнущих птицами. Исследование опубликовано в журнале Biological Conservation.

Международная группа исследователей проверила эффективность двух методов для защиты от хищников птиц, гнездящихся на земле. Эксперименты проходили на юге Финляндии.

На одних участках исследователи распространяли запах водоплавающих птиц на больших территориях. Таким образом ученые намеревались сбить с толку лис и енотовидных собак, которые охотятся на яйца птиц. Исследователи разместили в местах охоты лисиц искусственные гнезда. И действительно, лисицы стали реже находить эти ловушки. А вот с енотовидными собаками этот метод не сработал: они продолжили разорять гнезда. Ученые считают, что енотовидные собаки могут находить гнезда случайно, а не по запаху, поэтому химический камуфляж против них бессилен.

В других зонах исследователи использовали яйца, содержащие вещество, вызывающее тошноту. Они надеялись, что съевшие такие яйца животные будут избегать их в будущем. Этот метод также сработал, но был менее эффективен.

Борьба с хищниками путем охоты сложна и не может осуществляться в период гнездования птиц, поэтому существует потребность в альтернативных нелетальных методах.

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