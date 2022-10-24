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Европейское космическое агентство опубликовало «ужасающие» звуки магнитного поля Земли

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NASA

Ученые из Технического университета Дании взяли магнитные сигналы, записанные спутниками Европейского космического агентства (ESA) Swarm, и преобразовали их в звук. Аудиозапись была опубликована на официальном сайте ESA.

Магнитное поле Земли — это поле, которое генерируется электрическими токами из-за движения конвекционных токов смеси расплавленного железа и никеля во внешнем ядре Земли. Оно защищает планету от космического излучения и заряженных частиц, выбрасываемых Солнцем.

Запущенные в 2013 году три спутника Swarm ESA измеряют магнитные сигналы, которые исходят от Земли. Полученные данные были преобразованы в звук. Аудиодорожку планируют проигрывать через громкоговорители на одной из площадей в Копенгагене с 24 до 30 октября 2022 года.

«Это может звучать кошмарно и ужасающее, но именно так звучит магнитное поле нашей планеты, от которого зависит наша жизнь. Мы получили доступ к звуковой системе, состоящей из более чем 30 громкоговорителей, врытых в землю. Мы настроили их так, чтобы каждый динамик представлял разные места на Земле и демонстрировал, как колебалось наше магнитное поле за последние 100 000 лет», — отметили ученые.

По словам ученых, цель этого мероприятия заключается в том, чтобы напомнить людям о важности магнитного поля Земли, от которого зависит существование жизни на Земле.

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