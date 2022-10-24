В Польше обнаружили клад бронзового века с изящными украшениями

Археологи обследовали клад бронзового века, найденный на северо-западе Польши. Статья об этом опубликована в Antiquity.

Сама находка была сделана в 2017 году, причем археологами-любителями, но специалисты обследовали ее лишь сейчас. Группу ученых возглавил Мацей Качмарек из Университета имени Адама Мицкевича в Познани. Всего было обнаружено 124 предмета, среди них есть несколько органических, например, кожаный ремешок. Однако большую часть предметов составляли бронзовые изделия, как чисто декоративные, так и бытовые. В основном они были сложены в бронзовый сосуд. Самыми яркими предметами оказались три скандинавских литых сосуда типа Hängebecken, четыре широких ожерелья-воротника из серповидных пластин, на одном из которых изображены религиозные мотивы, включая изображение, сочетающее в себе отдельные элементы птицы, корабля и солнца. Среди других артефактов оказались разного рода кольца, ожерелья, браслеты, броши и застежки.

Предметы датируются 950—750 годами до нашей эры, бронзовым веком. Эти подтверждается и радиоуглеродным анализом органических остатков — согласно ему, клад закопали в 790–740 годы.

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