Ученые обнаружили, что зеленые очки уменьшают беспокойство, связанное с болью

Ношение специальных зеленых очков в течение нескольких часов в день уменьшает беспокойство, связанное с болью, и может помочь уменьшить потребность в опиоидах для лечения сильной боли. К такому выводу пришли ученые из Американского сообщества анестезиологов, которые представили результаты своей работы на ежегодной конференции Anesthesiology 2022 года.

«Наше исследование показало, что определенные длины волн зеленого света стимулируют пути в мозге, которые помогают справляться с болью. Существует необходимость в дополнительных методах лечения для сокращения употребления опиоидов среди пациентов с фибромиалгией и другими видами хронической боли, и зеленые очки могут стать простым немедикаментозным вариантом», – объяснили ученые.

По словам исследователей, боль и тревога имеют схожие биологические механизмы. Кроме того, страх боли усиливает беспокойство, что часто приводит к увеличению употребления опиоидов.

Исследователи изучили 34 пациента с фибромиалгией. Их разделили на группы, которые носили очки различных оттенков четыре часа в день в течение двух недель: 10 пациентов носили синие очки, 12 носили прозрачные очки и 12 носили зеленые очки.

У пациентов, которые носили зеленые очки, в четыре раза чаще снижалась тревожность по сравнению с пациентами из других групп.