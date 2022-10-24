Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Канделаки показала фото израильского паспорта Собчак 18:08
Xiaomi представила серию Redmi Note 12 с камерой на 200... 18:08
Британка нашла пропавшую кошку благодаря вещему сну 18:06
Путин: Западу придется начать равноправный диалог с другими... 18:05
Путин рассказал об ответах Запада на попытки сотрудничества... 18:04
Президент Киргизии заявил о выходе партнерства с Евросоюзом... 18:04
Путин: Россия не считала и не считает себя врагом Запада 18:03
Опубликован шорт-лист финалистов премии «Научный журналист... 18:02
Шоумен Рустам Солнцев заявил, что у Брежневой «нет голоса» 18:02
Убытки американского концерна Boeing выросли почти в 73 раза... 18:01

Препарат для лечения «тяжелого» рака кожи доказал свою эффективность

close
100%
Global Look Press

Завершилась вторая стадия испытаний ниволумаба, препарата для лечения рака кожи. Статья об этом опубликована в Cancer.

Механизм действия препарата основан на повышении активности собственных иммунных клеток человека. Ниволумаб — это синтетическое антитело, которое блокирует работу рецептора PD-1, «тормозящего» работу иммунных клеток. В результате организм начинает более эффективно уничтожать метастазы и первичные опухоли. У подобной терапии могут быть серьезные побочные эффекты, и потому ее применяют только в «тяжелых» случаях, когда не сработали другие методы.

Медики оценили безопасность и эффективность такой терапии. Для этого они наблюдали за состоянием 24 добровольцев с тяжелыми формами плоскоклеточной карциномы, на которую не подействовали другие методы лечения. Исследователи вводили в организм пациентов небольшие дозы ниволумаба на протяжении года или до появления первых опасных побочных эффектов.

В ходе испытаний состояние 58% участников улучшилось, рост опухоли замедлился на протяжении примерно 1-1,5 лет. Только один пациент перенес побочные эффекты от приема синтетических антител, тогда как у всех остальных возникли лишь незначительные проблемы с самочувствием.

По мнению врачей, ниволумаб можно рекомендовать для лечения рака кожи в тех случаях, когда другие методы не помогли.

Ранее астрономы МГУ обнаружили гамма-всплеск, пришедший из пустого пространства.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+