Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Канделаки показала фото израильского паспорта Собчак 18:08
Xiaomi представила серию Redmi Note 12 с камерой на 200... 18:08
Британка нашла пропавшую кошку благодаря вещему сну 18:06
Путин: Западу придется начать равноправный диалог с другими... 18:05
Путин рассказал об ответах Запада на попытки сотрудничества... 18:04
Президент Киргизии заявил о выходе партнерства с Евросоюзом... 18:04
Путин: Россия не считала и не считает себя врагом Запада 18:03
Опубликован шорт-лист финалистов премии «Научный журналист... 18:02
Шоумен Рустам Солнцев заявил, что у Брежневой «нет голоса» 18:02
Убытки американского концерна Boeing выросли почти в 73 раза... 18:01

Археологи обнаружили следы огня возрастом 300 тыс. лет в Денисовой пещере

close
100%
Александр Кряжев/РИА Новости

Жившие около Денисовой пещеры древние люди использовали огонь начиная с периода 300 тыс. лет назад. Об этом рассказал Андрей Кривошапкин, глава Института археологии и этнографии СО РАН на заседании президиума Сибирского отделения РАН.

Денисова пещера расположена в Солонешенском районе Алтайского края. Это популярная туристическая достопримечательность и красивый памятник природы, но гораздо больше она известна как место находки денисовцев — древнего подвида людей. Всего в ней обнаружено как минимум 20 культурных слоев разных эпох.

Теперь российские ученые исследовали историю использования в ней огня. «Действительно, огонь — это преимущество человека над животным миром, по той же Денисовой пещере мы видим, что человек использовал огонь либо в виде каких-то факелов, либо какие-то костры разжигал — практически с начала существования Денисовой пещеры», — сказал Кривошапкин.

Он добавил, что явных кострищ археологи не обнаружили, однако отдельные следы использования огня — разрозненные угольки — обнаружены уже в ранних слоях пещеры.

Ранее в Польше обнаружили клад бронзового века с изящными украшениями.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+