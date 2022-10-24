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CNBC: правительство США ищет способ охладить Землю с помощью аэрозолей

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Управление науки и технологий Белого дома исследует возможность борьбы с глобальным потеплением геоинженерными методами. Об этом сообщает американский телеканал CNBC.

Геоинженерия — это совокупность методов для изменения локального либо глобального климата искусственным образом. Некоторые специалисты считают, что таким образом можно обратить вспять глобальное потепление без существенного сокращения выбросов парниковых газов.

Правительство США внесло в план расходов финансирование пятилетнего плана исследований методов по смягчению последствий глобального потепления с помощью распыления аэрозолей. Предполагается, что аэрозоли со специально подобранным составом распылят в стратосфере, где они будут отражать солнечный свет и не давать ему нагревать Землю. В ходе исследований специалисты должны будут определить методы анализа состояния атмосферы, а также расчета побочных эффектов от распыления различных веществ.

Согласно докладу Национальных академий наук, инженерии и медицины, один из методов подразумевает, что в стратосферу или на высоту от 16 до 50 км поднимется самолет и распылит мелкий туман, который останется висеть там из-за особенностей циркуляции атмосферы. В качестве одного из веществ для распыления рассматривают диоксид серы: его охлаждающее влияние на Землю хорошо изучено, филиппинский вулкан Пинатубо в 1991 году выбросил в стратосферу тысячи тонн диоксида серы и временно остудил планету примерно на 1 градус. Кроме того, можно осветлить облака над океаном посредством распыления в воздухе соли, что приведет к росту их отражающей способности.

Многие специалисты считают, что геоинженерия — единственный реальный способ предотвратить дальнейший разогрев Земли, поскольку уже выброшенный в атмосферу углерод не исчезнет из нее в течение многих лет. Однако некоторые экологи протестуют против подобных методов и считают их «безнравственными», поскольку они отвлекают общество от целей по сокращению выбросов углекислого газа и создают иллюзию легкого решения проблемы.

Ранее археологи обнаружили людей железного века с устаревшими каменными орудиями.

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