Астрономы обнаружили рекордную нейтронную звезду легче Солнца

Ученые обнаружили нейтронную звезду с рекордно малой массой. Статья об этом опубликована в Nature Astronomy.

Нейтронная звезда — это космический объект из экзотической (для людей) материи. Ее окружает твердая оболочка из электронов и ядер атомов, а внутри находится материя, состоящая из нейтронов — вырожденный Ферми-газ невероятной плотности. Нейтронные звезды образуются в результате взрывов сверхновых, если массы исходной звезды недостаточно для превращения в черную дыру.

В ходе наблюдения за остатками сверхновой HESS J1731-347 Виктор Дорошенко из Института астрономии и астрофизики в Тюбингене и его коллеги открыли самую легкую такую звезду среди всех известных. Она удалена от Земли на 8,15 тыс. световых лет и расположена в созвездии Змееносца. Астрономы начали наблюдать за HESS J1731-347 после того, как они обнаружили, что данное скопление газа и пыли вырабатывает периодические рентгеновские импульсы, чья мощность необычно сильно колебалась. Это натолкнуло их на мысль, что внутри остатков сверхновой может скрываться молодая нейтронная звезда. После этого остатки вспышки исследовали с помощью множества телескопов.

Оказалось, внутри облака располагаются два объекта — звезда на позднем этапе существования и нейтронная звезда диаметром 10,4 километра. Ее масса при этом оказалась равна 0,77 солнечной, что на 60-70% ниже этого показателя для других нейтронных звезд. Это считается аномалией, и, возможно, астрономы обнаружили экзотическую нейтронную звезду с ядром из тяжелых «странных» кварков.

В ходе дальнейших наблюдений астрономы надеются исследовать строение обнаруженной нейтронной звезды и проверить теории о свойстве ее материи.

Нейтронные звезды — лишь один из множества необычных объектов мироздания, наряду с пульсарами и галактическими нитями. Проверьте свои знания о вселенной в тесте «Газеты.Ru».