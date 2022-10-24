Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Spiegel: все больше солдат Бундесвера отказываются служить... 19:14
Marvel случайно раскрыла героиню Эмилии Кларк в сериале... 19:13
Экс-генменеджер сборной России Сафронов назвал Гашека больным... 19:12
Путин лично дал указание Шойгу сообщить коллегам о провокации... 19:09
Китайский производитель смартфонов Meizu начнет продавать автомобили... 19:08
Путин высказался о мирном договоре между Арменией и... 19:05
Путин перечислил причины начала спецоперации на Украине 19:03
Новая стратегия Пентагона рассматривает РФ как «острую... 19:02
В Тюмени неизвестная женщина похитила четырехлетнюю девочку 19:00
ФНС создала на сайте страницу с информацией обо всех... 18:59

Астрономы обнаружили экзопланету с плотностью сахарной ваты в пределах Млечного пути

close
100%
Adam Makarenko/Keck Observatory

Группа астрономов из Лаборатории планетарных наук Института Карнеги обнаружили в галактике Млечный путь, в которой находится Солнечная система, экзопланету с плотностью, сравнимой с сахарной ватой или зефиром. Работа ученых была опубликована в журнале The Astronomical Journal.

Ученые назвали найденную с помощью обсерватория TESS планету TOI-3757b. По данным исследователей, планета представляет собой газовый гигант, размерами чуть больше Юпитера. При этом плотность космического тела составляет всего 0,27 граммов на кубический сантиметр, что сопоставимо с зефиром или сахарной ватой.

Удивительным является тот факт, что планета вращается на орбите красного карлика. Обычно подобные звезды настолько горячие, что лишают атмосферы любые находящиеся на близкой орбите планеты крупных размеров.

Пока ученые не до конца понимают, как подобная атмосфера смогла сформироваться столь близко к звезде. Согласно их теории, твердое ядро TOI-3757b могло медленно формироваться, из-за чего газ вокруг него долго аккумулировался, и это сказалось на плотности планеты.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+