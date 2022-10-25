Россияне 25 октября увидят солнечное затмение

Жители европейской части России и Западной Сибири смогут наблюдать 25 октября частное солнечное затмение. Об этом рассказали в пресс-службе Московского планетария.

Затмение произойдет с 12:00 и до 16:01 (мск). В Москве фаза затмения достигнет 0,7: Солнце будет закрыто Луной максимум на 63%, объяснили ученые.

Максимальная фаза достигнет 0,86 в 14:00 (мск). Она будет видна на территории Нижневартовского района ХМАО. В причерноморских регионах России практически повсеместно фаза затмения будет выше 0,5.

Отмечается, что затмение можно будет понаблюдать также из большей части Европы, Северной и Восточной Африки, Ближнего Востока, западных частей Азии.

Ранее аппарат Европейского космического агентства Mars Express заснял, как спутник Марса Деймос затмил собой Юпитер и его четыре крупных спутника.