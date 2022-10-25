Шведские археологи нашли военный корабль XVII века — «потерянного близнеца»

Шведские морские археологи обнаружили давно потерянный корабль-близнец военного корабля XVII века Vasa, который затонул во время своего первого рейса, сообщает The Guardian со ссылкой на Шведский музей затонувших кораблей.

Спущенный на воду в 1629 году, Applet был построен тем же кораблестроителем, что и знаменитый 69-метровый Vasa, на борту которого было 64 пушки, когда он затонул в проливе у острова Ваксхольм, недалеко от столицы Стокгольма.

Ханссон, морской археолог из музея, рассказал, что части бортов корабля отвалились, корпус сохранился до нижней артиллерийской палубы, а упавшие части имели орудийные порты на двух уровнях.

Обломки корабля были обнаружены в декабре 2021 года. Весной 2022 года было проведено более тщательное обследование, в ходе которого были выявлены детали, ранее замеченные только на Васе.

В музее заявили, что технические детали, а также измерения и образцы дерева подтвердили, что это действительно Applet.

«С помощью Applet мы можем добавить еще одну ключевую часть головоломки в развитие шведского судостроения», — сказал Ханссон, добавив, что это позволило исследователям изучить различия между Applet и Vasa.

Названный в честь одного из шведских королей, Vasa должен был служить символом военной мощи Швеции в то время, но перевернулся, проплыв чуть более 1000 метров. Он был спасен в 1961 году и выставлен в музее Васа в Стокгольме, одном из самых популярных туристических мест Швеции.

У того же корабела были заказаны еще три корабля: Applet, Kronan и Scepter, и в отличие от своего предшественника они служили в шведском флоте и участвовали в морских сражениях.

Считается, что корабли были затоплены намеренно после того, как были выведены из эксплуатации, и служили подводными шипами для потопления вражеских судов.