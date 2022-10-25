В Приамурье найдены все фрагменты ракеты «Союз-2.1б»

Все четыре фрагмента разгонных блоков ракеты «Союз-2.1б» нашла поисковая группа в Зейском районе Амурской области. Об этом ТАСС рассказала глава Зейского района Илона Сысолятина.

Запуск ракеты состоялся 22 октября с космодрома Восточный.

Первый фрагмент ракеты был найден на следующей день, 23 октября. Его обнаружили рядом с рекой Унахой.

Остальные три были найдены позже, в понедельник, 24 октября. Было известно, что фрагменты упали в районе рек Брянты и Унахи севернее поселка Кировский.

Части ступеней отправят на космодром Восточный.

Ракета-носитель «Союз-2.1б» отправила на орбиту три спутника «Гонец-М» и космический аппарат «Скиф-Д». Это был первый старт ракеты в этом году с Восточного.

Ранее глава Минпромторга Мантуров заявил, что стоимость создания орбитальной станции уже определена.