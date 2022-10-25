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Кошки различают голоса и понимают, когда к ним обращаются хозяева

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Unsplash

Домашние кошки активнее реагируют на голос хозяина, который к ним обращается высоким тоном, чем на голос незнакомца. Об этом узнали ученые из Университета Западный Париж Нантер-ля-Дефанс, работа которых была опубликована в журнале Animal Cognition.

В отличие от собак, которые реагируют на обращенную к ним речь любого человека, кошки реагируют только на голос владельцев. Это может свидетельствовать о том, что кошки и люди, с которыми они живут, связаны через уникальную форму общения друг с другом, считают ученые.

Исследователи наблюдали за поведением 16 кошек в возрасте от 8 месяцев до 12 лет. Команда записала, как владельцы разговаривают со своими кошками дома. В частности были записаны фразы: «хочешь поиграть?», «хочешь поесть?», «увидимся позже!» и «как дела?». Затем команда записала, как владельцы домашних животных говорят те же фразы, но обычным голосом, с которым говорят с людьми. Кроме того, исследователи сделали аналогичные аудиозаписи голосов 16 женщин, которых кошки не знали.

Затем все записи проиграли кошкам дома в присутствии владельца, но без взаимодействия с ним. Когда они слышали ласковые голоса своих владельцев, они чаще оглядывались, двигали ушами и хвостами и проявляли другие активные формы поведения, на обычные интонации животные не обращали внимания, как и на ласковую речь незнакомцев.

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