Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Данила Козловский экранизирует роман Водолазкина «Авиатор» 16:07
Зеленский увеличил на 10,5 млрд долларов расходы бюджета... 16:07
Эндокринолог Карташова предупредила о вреде фрешей и... 16:04
На Урале неизвестный мужчина избил полицейского на глазах... 16:04
Военный из США заявил об угрозе нацбезопасности страны из-за... 16:02
Хинштейн переадресовал в Роскомнадзор вопрос о том, будет ли... 16:01
В комитете лесного хозяйства Подмосковья предложили заменить мат... 16:01
Еврокомиссар Симсон заявила о полном замещении не поставленного... 16:00
Baza: ТНТ приостановил съемки некоторых комедийных шоу 15:57
В Ярославской области спустили на воду новое краболовное... 15:57

Ирландские зоологи показали новый вид птиц, обнаруженный в центральной Индонезии

close
100%
Nicola Marples and David Kelly/Trinity College Dublin

Зоологи из Тринити-колледжа в Дублине нашли на индонезийских островах новый вид птиц — работа ученых опубликована в журнале Zoological Journal of the Linnean Society.

Новый вид пернатых назвали солнечными птицами Вакатоби (Вакатоби — острова центральной Индонезии, на которых были обнаружены птицы) или Cinnyris infrenatus. Птицы имеют темное оперение, причем у самцов оперение блестит и переливается радужным или металлическим оттенками. Новый вид также имеет короткие крылья. По мнению ученых, именно благодаря этому признаку птицы были изолированы на островах Вакатоби. По своему внешнему виду они напоминают красочных колибри.

«Идентификация солнечной птицы Вакатоби напоминает о том, что биоразнообразие окружает нас повсюду. Эта птицу нашли не в отдаленных тропических лесах, а на кустарниковых окраинах оживленных городов и деревень. Будем надеяться, что дети Вакатоби будут иметь возможность наслаждаться этими особенными птицами еще долгие годы», — отметили ученые.

Помимо них, на островах были найдены и более распространенные солнечные птицы с оливковой спинкой. Сейчас исследователи знают и изучают около 140 аналогичных видов птиц.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+