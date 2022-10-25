Искусственный интеллект смог успешно прочесть мысли человека на расстоянии

Ученые из Техасского университета создали ИИ, который с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии (ФМРТ) способен читать мысли людей, препринт работы ученых опубликован в bioRxiv.

ФМРТ считывает мозговую активность пациента, а искусственный интеллект переводит сигналы мозга в слова. Раньше этот процесс был возможен лишь путем вживления электродов в мозг.

В эксперименте участвовали женщина и двое мужчин в возрасте от 20 до 30 лет. Каждый участник прослушал в общей сложности 16 часов различных подкастов и радиопередач в течение нескольких сеансов ФМРТ. Затем полученные данные были загружены к компьютер с ИИ, который сравнивал паттерны в звуке с паттернами в записанной мозговой активности.

Впоследствии алгоритм мог, используя снимки МРТ, генерировать историю, которые добровольцы слушали во время сеанса ФМРТ. По словам ученых, технология не может расшифровать то, о чем люди думают, слово в слово, но выдает общую идею или краткое изложение мыслей.