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Астроном Сурдин порекомендовал смотреть на затмение через оберточную бумагу от цветов

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M. Dylan/Global Look Press

На солнечное затмение нельзя смотреть через солнцезащитные очки, так как это недостаточно плотный светофильтр. Лучше использовать старую дискету или оберточную бумагу от цветов, об этом «Газете.Ru» рассказал российский астроном, старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга, доцент физического факультета МГУ Владимир Сурдин.

«Если у кого сохранились старые трехдюймовые дискеты, надо взять такую, отодвинуть заслонку и смотреть прямо через мягкий магнитный диск. Если же такой дискеты не сохранилось, можно воспользоваться зеркальной оберточной бумагой от цветов. Если сложить ее вдвое, то получится неплохой фильтр для наблюдения», — отметил Владимир Сурдин в разговоре с «Газетой.Ru».

Также известен способ наблюдения затмений через сварочные маски и рентгеновские фотоснимки.

Частное солнечное затмение 25 октября можно будет наблюдать на европейской части России, вплоть до Красноярска, далее Солнце будет уже заходить за горизонт до начала затмения. В Екатеринбурге его будет видно в 15.59 (по местному времени), в Казани — в 13.51, в Москве — в 13.39, в Санкт-Петербурге — в 13.27. Самое серьезное затемнение можно увидеть чуть севернее Нижневартовска в 14.00. А полностью завершится оно в 16.02 по московскому времени.

Подробнее о том, чем такие явления интересны астрономам и действительно ли Луна вращается скорее вокруг Солнца, а не вокруг Земли — в материале «Газеты.Ru».

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