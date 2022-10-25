Китайцы заставили робособак объединиться в свору и прочесать окрестности

Компания DeepRobotics из КНР продемонстрировала рой четвероногих роботов. Видео испытаний выложено на YouTube-канале компании.

Работа отдельных организмов вместе как единое целое позволяет добиваться серьезных преимуществ в дикой природе. Это касается как общественных насекомых вроде муравьев, так и млекопитающих. Многие звери эволюционно адаптированы взаимодействовать друг с другом и действовать согласованно — волки загоняют добычу стаей, а людям легко дается совместная работа (вроде пилки дров двуручной пилой и совместного переноса тяжестей) и более сложные взаимодействия, вроде игры в футбол и боевых действий в строю. Поэтому роевые технологии считают одним из самых перспективных направлений в робототехнике, причем роботы могут не только «понимать» друг друга, но и прямо обмениваться данными по каналам связи.

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Китайские инженеры продемонстрировали работу роботов Jueying X20, похожих на собак. Для испытаний была поставлена задача, требующая коллективного действия — поиск на футбольном поле определенных предметов за короткий срок. Всего было расположено 30 искусственных препятствий и 5 целевых объектов: манекенов людей и предупреждений о взрывчатых веществах. Главной силой Jueying X20 было исследование территории не независимо друг от друга, а в качестве роя. Для этого их объединили в Mesh-сеть, в которой каждый элемент может передавать, принимать и ретранслировать сообщения. Также робот, входящий в рой, учитывает, какие зоны уже исследовали остальные участники, чтобы не исследовать его повторно.

Для ориентации на местности роботы используют комбинацию из 360-градусной камеры с восприятием глубины и лидара для точного измерения расстояния. Благодаря этим датчикам и объединению их в сеть роботы нашли все необходимые предметы за короткий срок, гораздо быстрее, чем если бы каждый действовал сам по себе.

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