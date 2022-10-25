Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Хинштейн переадресовал в Роскомнадзор вопрос о том, будет ли... 16:01
В комитете лесного хозяйства Подмосковья предложили заменить мат... 16:01
Еврокомиссар Симсон заявила о полном замещении не поставленного... 16:00
Baza: ТНТ приостановил съемки некоторых комедийных шоу 15:57
В Ярославской области спустили на воду новое краболовное... 15:57
Актриса Полина Агуреева не знала, что заменила Чулпан Хаматову... 15:55
Волейболист Фомин: обидно пропустить чемпионат мира, а теперь и не... 15:54
ЕЦБ во второй раз повысил ставку на 75 б.п. 15:54
Генерал Болдырев усомнился в проблемах ВСУ на Херсонском... 15:53
Глава МВД Эстонии: проживающих в стране россиян и белорусов лишат... 15:53

Китайцы заставили робособак объединиться в свору и прочесать окрестности

Компания DeepRobotics из КНР продемонстрировала рой четвероногих роботов. Видео испытаний выложено на YouTube-канале компании.

Работа отдельных организмов вместе как единое целое позволяет добиваться серьезных преимуществ в дикой природе. Это касается как общественных насекомых вроде муравьев, так и млекопитающих. Многие звери эволюционно адаптированы взаимодействовать друг с другом и действовать согласованно — волки загоняют добычу стаей, а людям легко дается совместная работа (вроде пилки дров двуручной пилой и совместного переноса тяжестей) и более сложные взаимодействия, вроде игры в футбол и боевых действий в строю. Поэтому роевые технологии считают одним из самых перспективных направлений в робототехнике, причем роботы могут не только «понимать» друг друга, но и прямо обмениваться данными по каналам связи.

close
100%
DeepRobotics/YouTube

Китайские инженеры продемонстрировали работу роботов Jueying X20, похожих на собак. Для испытаний была поставлена задача, требующая коллективного действия — поиск на футбольном поле определенных предметов за короткий срок. Всего было расположено 30 искусственных препятствий и 5 целевых объектов: манекенов людей и предупреждений о взрывчатых веществах. Главной силой Jueying X20 было исследование территории не независимо друг от друга, а в качестве роя. Для этого их объединили в Mesh-сеть, в которой каждый элемент может передавать, принимать и ретранслировать сообщения. Также робот, входящий в рой, учитывает, какие зоны уже исследовали остальные участники, чтобы не исследовать его повторно.

Для ориентации на местности роботы используют комбинацию из 360-градусной камеры с восприятием глубины и лидара для точного измерения расстояния. Благодаря этим датчикам и объединению их в сеть роботы нашли все необходимые предметы за короткий срок, гораздо быстрее, чем если бы каждый действовал сам по себе.

Ранее астрономы обнаружили рекордную нейтронную звезду легче Солнца.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+